أمريكا تمهل تركيا حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء "إس 400"

وكالات

أكدت قناة "كان" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أمهلت تركيا حتى 31 يوليو المقبل للتخلي عن شراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

وبحسب القناة، هددت الولايات المتحدة تركيا في حال عدم تخليها عن شراء المنظومة بإيقاف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات "إف 35" في الولايات المتحدة حالياً، كما ستلغي العقود مع الشركات التركية لاقتناء هذه الطائرات.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهما، إن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك الذين كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على مقاتلات إف-35، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في نزاع معلن منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدًا لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وتعتزم تركيا شراءها أيضاً.

وترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن لتركيا امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية معاً.

وأبدت تركيا اهتمامًا بشراء 100 مقاتلة من طراز " إف 35 الشبح" بقيمة إجمالية تبلغ تسع مليارات دولار بالأسعار الحالية.

ووفقاً للقناة العبرية، صرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف امس بأن عملية تسليم ال "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين.