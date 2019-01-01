  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تمهل تركيا حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء "إس 400"

السبت 08 يونيو 2019 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تمهل تركيا حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء "إس 400"


وكالات

أكدت قناة "كان" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أمهلت تركيا حتى 31 يوليو المقبل للتخلي عن شراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

وبحسب القناة، هددت الولايات المتحدة تركيا في حال عدم تخليها عن شراء المنظومة بإيقاف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات "إف 35" في الولايات المتحدة حالياً، كما ستلغي العقود مع الشركات التركية لاقتناء هذه الطائرات.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهما، إن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك الذين كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على مقاتلات إف-35، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في نزاع معلن منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدًا لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وتعتزم تركيا شراءها أيضاً.

وترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن لتركيا امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية معاً.

وأبدت تركيا اهتمامًا بشراء 100 مقاتلة من طراز " إف 35 الشبح" بقيمة إجمالية تبلغ تسع مليارات دولار بالأسعار الحالية.

ووفقاً للقناة العبرية، صرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف امس بأن عملية تسليم ال "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين.

#أمريكا #تركيا #إس 400

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

الأمير تركي الفيصل يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

حسين الشيخ

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..