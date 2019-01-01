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الشرطة: 43 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 120 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 08 يونيو 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 43 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 120 مطلوبا جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (24054) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19086) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (120) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .


و أضافت أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (14) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية  ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (25) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .

#الشرطة

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