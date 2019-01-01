  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية.. "أصغر معتقل" بأحداث العوامية يواجه الإعدام

السبت 08 يونيو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. "أصغر معتقل" بأحداث العوامية يواجه الإعدام


وكالات

يواجه مرتجى القريريص (18 عاما) حكما بالإعدام في السعودية، بعد 4 أعوام على اعتقاله بتهمة المشاركة بـ"تظاهرة على الدراجات مع أطفال" شرق المملكة، حين كان في العاشرة من عمره.

وبحسب لائحة الاتهام الموجهة إليه فإن أول "جريمة" ارتكبها مرتجى كانت في عمر الـ10 سنوات، عندما قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة العوامية شرق السعودية، ذات الغالبية الشيعية، إبان انطلاق أحداث ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.

وبعد 3 سنوات على التظاهرة، ألقت السلطات السعودية القبض على مرتجى حين كان متوجها برفقة عائلته إلى البحرين، عبر معبر الملك فهد البري الذي يربط البلدين.

وبعد مرور 4 سنوات على اعتقاله، وبعدما بلغ 18 عاما، يحاكم القريريص في محكمة الجرائم الإرهابية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية متطرفة"، و "تهم أخرى مثل ركوب دراجة نارية مع شقيقه علي الذي ألقى زجاجات حارقة على مركز الشرطة في العوامية، ارتكاب العنف خلال احتجاجات، المساعدة في صنع قنابل مولوتوف، إطلاق النار على قوات الأمن، والسير في جنازة أخيه عام 2011".

ويقول محامون وناشطون حقوقيون إن مرتجى يعد "أصغر معتقل سياسي" في السعودية.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق، إن مرتجى القريريص، وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

المصدر: CNN

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

الأمير تركي الفيصل يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

حسين الشيخ

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..