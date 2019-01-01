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أكثر من 30 ألف طالب يتقدمون لامتحان الانجاز بغزة

السبت 08 يونيو 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 30 ألف طالب يتقدمون لامتحان الانجاز بغزة


غزة / سما /

قال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة المتقدمين للثانوية من محافظات قطاع غزة يبلغ 31,360 في 189 لجنة ، وهناك 4865 مراقب و2878 مصحح في مركزي التصحيح بغزة وخانيونس.

وأوضح ثابت خلال مؤتمر صحفي بغزة أن الامتحانات تُعقد بشكل موحد وتنسيق كامل بين الضفة وغزة، وسيجري الإعلان عن النتائج بشكل موحد أيضاً، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لانجاح الامتحانات بالصورة المثلى من خلال اعداد الامتحانات والتوزيع والمراقبة والمتابعة والاشراف والتصحيح.

وتمنى ثابت التوفيق والنجاح والتميز للطلبة.

وقدّم ثابت شكره لجميع العاملين في الثانوية العامة من الوزارة والمديريات والمدارس

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