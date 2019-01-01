آلية وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن أسماء المسافرين المتوقع سفرهم يوم غد الأحد، والحافلات المراد سفرها.

وقالت إن السفر سيكون للحافلات والجوازات المصرية من كشف (6/2) + الحافلتان: الأولى والثانية.

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كذلك دعت جميع المسافرين لإحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (6/2) هنا ||