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أوزيل يعقد قرانه في اسطنبول بحضور أردوغان وزوجته (صور)

السبت 08 يونيو 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوزيل يعقد قرانه في اسطنبول بحضور أردوغان وزوجته (صور)


وكالات

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل، على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.


وجرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكتاش بمدينة اسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.


وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن.


وبمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية)، والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.


وقال المنسق الميداني للمساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر التركي، فاتح كوكجان، إن مأدبة الغداء أقيمت عبر التنسيق مع فرع الهلال الأحمر التركي في منطقة يايلاداغي.


وأضاف كوكجان، لمراسل الأناضول، أن أوزيل أقام أيضا مآدب غداء في 14 مطعما للفقراء في تركيا لصالح 14 ألف شخص من الأتراك والسوريين، إضافة إلى مآدب غداء لصالح ألفين من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء ضمن الأراضي التركية والسورية.


والنجم أوزيل (31 عاما) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما أنه لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وحقق معه عدة بطولات.

أما جولشه (26 عاما) فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات، منها مسلسل "لن أتخلى أبدا"، المترجم للعربية.

وكان أوزيل أثار جدلا واسعا بلقائه أردوغان قبل كأس العالم، الصيف الماضي في روسيا، ما دفع الإعلام الألماني إلى شن هجمة واسعة ضده، انتهت بإعلان أوزيل اعتزاله الدولي.

#أوزيل #اردوغان #زفاف
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