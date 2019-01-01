عنوان مثير للجدل على موقع مصري يجمع السيسي والنبي محمد

القاهرة / وكالات /

أثار موقع "التحرير الجديد" المصري جدلا واسعا، بنشره عنوانا مثيرا حول الأحداث التي تصادف اليوم الموافق لـ8 من يونيو، جمع فيه ما بين وفاة النبي محمد، وتنصيب السيسي رئيسا لمصر.

ونشر الموقع خبره تحت عنوان "هذا اليوم... وفاة النبي محمد وتنصيب السيسي رئيسا لمصر" ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنه لم يمض على نشر الخبر أقل من ساعة، إلا أن الموقع سارع إلى تغيير عنوانه وحذفه من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على ما يبدو إداركا منه للانتقادات التي يمكن أن يتلقاها.

وبعد أكثر من ساعة عاد الموقع لنشر المادة بعنوان جديد على صفحته في مختلف المنصات، حيث حذف الإشارة إلى وفاة النبي، لكن اللافت أنه في هذه العجالة "ارتكب" خطأ آخر، "أقل وطأة" إذ كرر اسم الإشارة "هذا" مرتين، وكتب: "في مثل هذا هذا اليوم.. تنصيب السيسي رئيسا لمصر".

المصدر :" روسيا اليوم "