قائد الجيش اللبناني يزور الشاب الفلسطيني البطل صابر مراد

رام الله / سما /

عاد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم السبت، الشاب الفلسطيني صابر مراد، الذي حال تصديه للإرهابي منفذ الاعتداء في مدينة طرابلس اللبنانية، دون حصول المزيد من القتل.

واطمأن العماد عون على صحة الشاب مراد، مشيدا بشجاعته، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة لحضن اسرته.

يشار الى ان الشاب مراد اصيب بثلاث رصاصات احداها في الرأس خلال تصديه للإرهابي ويرقد الان على سرير الشفاء وحالته مستقرة.

وكان الرئيس محمود عباس، قد قرر منح وسام ميدالية الشجاعة، للشاب مراد تقديرا لشجاعته، موعزا لسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور بالاهتمام والإشراف على علاجه، وتوفير كل ما يحتاجه وأسرته نتيجة هذا العمل البطولي الشجاع.