"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

رام الله / سما /

افادت هيئة مكافحة الفساد، اليوم السبت، بأن مراسلة مزورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن مراسلة محرفة شكلا ومضمونا، تتعلق باتهام رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بتجاوزات تتعلق بشبهات الفساد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أنه وبعد التدقيق في هذه المراسلة اتضح لها أنها مزورة، ولا يوجد لها أي اساس من الصحة، وعليه فإن ناشر هذه المراسلة المزورة ستتم ملاحقته قانونيا من قبل هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة بتهمة تزوير مستند رسمي، واثارة الفتنة ونشر الإشاعة، وانه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء لملاحقة المزور بتهم الذم والقدح .

ودعت هيئة مكافحة الفساد، الإعلاميين الى التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الصحيحة، والى أهمية الحيطة والحذر من الوقوع في الخطأ في ظل الهجمة المتواصلة على شعبنا.