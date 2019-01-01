  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضابط في الدفاع المدني ينقذ طفلا من الموت في جنين

السبت 08 يونيو 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

تمكن أحد ضباط الدفاع المدني، عبر تطبيقه مبادئ الاسعاف الاولي في الانعاش الرئوي والتنفس الاصطناعي، من إنقاذ طفل رضيع من موت محقق.

وأفاد تقرير للدفاع المدني بأنه وأثناء تواجد أحد ضباط الدفاع المدني برفقة عائلته، لاحظ أن سيدة تصرخ وتحمل ابنها الرضيع وتركض للبحث عن أية وسيلة مواصلات لنقله لأقرب مركز طبي، وقدم الاسعاف للطفل الذي بدت عليه علامات الاختناق وفقدان التنفس بسبب انسداد مجرى التنفس بسرعة بديهة وبتصرف سليم في هكذا نوع من الحوادث.

وأضاف التقرير ان العناية الإلهية تحققت بعودة المؤشرات الحيوية للطفل وتم تسليمه لعائلته.

يشار إلى أن الضابط هو ملازم أول محمد نداف مرتب الدفاع المدني محافظة جنين.

#الدفاع المدني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

الوزير السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

الأخبار الرئيسية

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

حسين الشيخ

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79