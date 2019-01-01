ضابط في الدفاع المدني ينقذ طفلا من الموت في جنين

جنين / سما /

تمكن أحد ضباط الدفاع المدني، عبر تطبيقه مبادئ الاسعاف الاولي في الانعاش الرئوي والتنفس الاصطناعي، من إنقاذ طفل رضيع من موت محقق.

وأفاد تقرير للدفاع المدني بأنه وأثناء تواجد أحد ضباط الدفاع المدني برفقة عائلته، لاحظ أن سيدة تصرخ وتحمل ابنها الرضيع وتركض للبحث عن أية وسيلة مواصلات لنقله لأقرب مركز طبي، وقدم الاسعاف للطفل الذي بدت عليه علامات الاختناق وفقدان التنفس بسبب انسداد مجرى التنفس بسرعة بديهة وبتصرف سليم في هكذا نوع من الحوادث.

وأضاف التقرير ان العناية الإلهية تحققت بعودة المؤشرات الحيوية للطفل وتم تسليمه لعائلته.

يشار إلى أن الضابط هو ملازم أول محمد نداف مرتب الدفاع المدني محافظة جنين.