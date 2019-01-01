  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات رفح يفوز في مباراته الرابعة ويلاقي نجوم غزة

السبت 08 يونيو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يفوز في مباراته الرابعة ويلاقي نجوم غزة


غزة / سما /

استأنف نادي خدمات رفح تدريباته مع انقضاء عطلة عيد الفطر السعيد, استعداداً لمباراة نهائي كأس السوبر الفلسطيني أمام فريق مركز شباب بلاطة، وسيخوض مباراته التجريبية الخامسة عصر الاثنين أمام فريق نجوم محافظة غزة, على ملعب رفح البلدي, بمشاركة الدولي محمود وادي.

كان الفريق، فاز في العيد على فريق يضم لاعبي القطاع من ذوي البشرة السمراء بنتيجة 4-صفر على ملعب رفح البلدي، الذي سيستضيف مباراة الذهاب المرتقبة، سجلها مهيب أبو حيش- هدفان الأول والثاني، والبديل معتز النحال- هدفان الثالث والرابع في الشوط الثاني.

ويشار إلى ان الخدمات بقيادة المدرب إسلام ابو عريضة، كان بطل ثنائية الدوري الممتاز وكأس القطاع, قد فاز على نجوم لاعبي المحافظة الوسطى، ومنتخب الشباب، وجامعة فلسطين التقنية.

#خدمات رفح

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

مصدر : واشنطن تتراجع عن تسليم الأشقر لإسرائيل

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

الوزير السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف

الأخبار الرئيسية

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

حماس وسوريا

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!