خدمات رفح يفوز في مباراته الرابعة ويلاقي نجوم غزة

غزة / سما /

استأنف نادي خدمات رفح تدريباته مع انقضاء عطلة عيد الفطر السعيد, استعداداً لمباراة نهائي كأس السوبر الفلسطيني أمام فريق مركز شباب بلاطة، وسيخوض مباراته التجريبية الخامسة عصر الاثنين أمام فريق نجوم محافظة غزة, على ملعب رفح البلدي, بمشاركة الدولي محمود وادي.

كان الفريق، فاز في العيد على فريق يضم لاعبي القطاع من ذوي البشرة السمراء بنتيجة 4-صفر على ملعب رفح البلدي، الذي سيستضيف مباراة الذهاب المرتقبة، سجلها مهيب أبو حيش- هدفان الأول والثاني، والبديل معتز النحال- هدفان الثالث والرابع في الشوط الثاني.

ويشار إلى ان الخدمات بقيادة المدرب إسلام ابو عريضة، كان بطل ثنائية الدوري الممتاز وكأس القطاع, قد فاز على نجوم لاعبي المحافظة الوسطى، ومنتخب الشباب، وجامعة فلسطين التقنية.