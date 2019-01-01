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أبو يوسف: فعاليات شعبية سَتَعُم الأراضي الفلسطينية رفضاً لمؤتمر البحرين

السبت 08 يونيو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

كشف  واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن تحركات شعبية في 25 من الشهر الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وقال في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: إن هناك اجتماعات تُجرى بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات، من أجل بلورة موقف من خلال فعاليات عملية، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وأضاف: غداً سيكون هناك اجتماع للعديد من الفعاليات المشاركة في هذا التحرك، وسيكون هناك بلورة لما يمكن أن يضع برنامجاً عملياً، وذروة هذا البرنامج في 25 من هذا الشهر، من خلال فعاليات، ستعمّ الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وأكد أبو يوسف، أن الفعاليات عبارة عن مسيرات شعبية وجماهيرية، ولن تكون أيضاً مقتصرة على ذلك، وسيكون أشكال أخرى عديدة تعبر عن إجماع الشعب الفلسطيني في رفض السياسات الأمريكية في المنطقة.

#واصل أبو يوسف

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