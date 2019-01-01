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العثور على رفات ممثل سابق في برنامج "ميكي ماوس كلوب" في أوريغون

السبت 08 يونيو 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على رفات ممثل سابق في برنامج "ميكي ماوس كلوب" في أوريغون


وكالات / سما /

قالت أسرة الممثل السابق دنيس داي، الذي كان أحد المشاركين في البرنامج التلفزيوني الشهير في الخمسينات “نادي ميكي ماوس” (ميكي ماوس كلوب)، إنه تم العثور على رفاته في أوريغون بعد نحو عام من الإبلاغ عن فقدانه.

وقالت الأسرة في بيان على فيسبوك يوم الخميس إنه تم التعرف على داي (76 عاما) من رفات عُثر عليها في أبريل نيسان في فينكس بأوريغون بمنزل كان يعيش فيه مع شريكه.

وقال البيان إنه تم التعرف على الرفات على أنها “لشقيقنا وعمنا المحبوب دنيس داي… وتحقق شرطة ولاية أوريغون لمعرفة سبب الوفاة”.

وكان شريك داي قد أبلغ عن أنه مفقود في يوليو تموز عام 2018.

وظهر داي في برنامج “نادي ميكي ماوس” عام 1956 وعام 1957 ثم اعتزل التمثيل كمحترف.

وبرنامج “نادي ميكي ماوس” الذي بدأه والت ديزني كان يقدم مجموعة من العروض التي شارك فيها مراهقون يؤدون أغاني ورقصات.

#ميكي ماوس

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