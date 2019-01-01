اشتية يتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة في بلدة سلواد شرق رام الله

رام الله / سما /

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، قاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، في مدرستي ذكور شهداء سلواد الثانوية، وبنات سلواد الثانوية شرق مدينة رام الله.

وقال اشتية، الذي رافقه في الجولة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام: إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس نتفقد قاعات الامتحان، لضمان سير العملية على أكمل وجه.

واضاف: ان وزارة التربية تدير هذا المشهد الوطني بشكل رائع، ونتمنى تحقيق نتائج مميزة هذا العام لكافة الطلبة المتقدمين، مشيرا الى ان بلدة سلواد تمثل حالة نضالية، اضافة الى ان قاعات الامتحان فيها تشمل طلابا من قرى عديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الأمن يبذل كل الجهود لتأمين قاعات الامتحان في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، إن الوزارة أنجزت كافة الترتيبات الضرورية الخاصة لعقد امتحان الثانية العامة "الإنجاز".

وأضاف: ان هناك جهودا كبيرة بذلت من قبل الوزارة وطواقمها وكل من له علاقة بالأمر لإتمام الامور كما يجب، حيث يعمل نحو 15 موظفا لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة.

ولفت صالح إلى أن هناك 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من قطر، ورومانيا، وبلغاريا، وتركيا، و35 قاعة في مدينة القدس.

يشار إلى أن 76130 طالبا وطالبة توجهوا اليوم، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة محافظات الوطن.

وبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي بالامتحان النظري مبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران الجاري.

ونوهت الوزارة إلى أن أكثر من 10000 معلم سيتولون عمليات المراقبة، وأكثر من 2000 معلم سيتولون عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، إذ تم الانتهاء من كافة التجهيزات لانطلاق عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان.