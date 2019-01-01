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ملعب بيت حانون البلدي جاهز لاستقبال تدريبات الأندية

السبت 08 يونيو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملعب بيت حانون البلدي جاهز لاستقبال تدريبات الأندية


غزة / سما /

أجرى وفد من بلدية بيت حانون برئاسة د. محمد نازك الكفارنة ونائبه الدكتور مجدي أبو عمشة، جولة في ملعب بيت حانون البلدي لمتابعة تنفيذ مشروع إنارة الملعب عقب استهدافه في العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال الكفارنة، إنه بإمكان الأندية التدرب على أرض الملعب، حيث تم تقسيم أوقات التمارين في النهار وتحت الأضواء الكاشفة للملعب.

ووجه الكفارنة، شكره لكل من ساهم في تطوير الملعب من داعمين ومساهمين ومشرفين منذ وضع العشب الاصطناعي، ومدرج وبنية تحتية وإنارة الملعب، مؤكداً على العمل قدما نحو المحافظة على قطاع الرياضة في مدينة بيت حانون.

#بيت حانون البلدي #ملعب

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