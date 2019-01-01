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بنظام تشغيل جديد.. الآيباد يتحول إلى حاسوب شخصي

السبت 08 يونيو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنظام تشغيل جديد.. الآيباد يتحول إلى حاسوب شخصي


وكالات / سما /

أعلنت شركة آبل عن إطلاق نظام تشغيل خاص للحاسوب اللوحي "آيباد" يحمل الاسم "آيباد أو.أس".

وأوضحت الشركة الأميركية أن نظام التشغيل الجديد يجعل الحاسوب اللوحي بديلا كاملا للحواسيب الشخصية، فمثلا تسهل ميزة  "سلايد أوفر" التنقل بين التطبيقات المختلفة.

كما يقدم نظام التشغيل الجديد دعما لفأرة الحاسوب بحيث يمكن استخدامها، فضلا عن إمكانية توصيل وحدات ذاكرة "يو.أس.بي" بالآيباد مباشرة.

وسيتوفر نظام التشغيل "آيباد أو.أس" الجديد اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل لأجهزة "آيباد آير2" والإصدارات الأحدث، وجميع موديلات "آيباد برو"، و"آيباد" الجيل الخامس والأحدث، و"آيباد ميني4" والإصدارات الأحدث.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شركة آبل نسخة خاصة من نظام التشغيل "آي.أو.أس" لحواسيبها اللوحية "آيباد".

#آيباد #حاسوب

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