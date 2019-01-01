الحل لامتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الواتساب

وكالات / سما /

يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتساب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الذكي.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين محادثات واتساب، وللمساعدة على إخلاء بعض الذاكرة المتاحة على الهاتف.

ويمكن معرفة المحادثات -التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة- عن طريق الدخول على إعدادات الواتساب ومنها إلى البيانات والتخزين (Settings/Data and Storage Usage)، حيث يتم فرز المحادثات بحسب الحجم.

وبعد ذلك يتعين على المستخدم أن يقرر أيا من هذه المحادثات سيتم تخزينها في مصادر خارجية، ثم يفتح هذه الدردشات واحدة تلو الأخرى ويحددها في القائمة مع الضغط على المزيد ومنها تصدير المحادثات (More/Export Chat).

ويتعين أيضا على المستخدم تقرير ما إذا كان ينبغي إرفاق الوسائط أم لا، وبعد ذلك يمكن إرسال المحادثات عن طريق البريد الإلكتروني.