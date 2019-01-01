  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيسبوك يسدّد ضربة قاسية لهواوي بحرمان هواتفها الذكية من تطبيقاته

السبت 08 يونيو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يسدّد ضربة قاسية لهواوي بحرمان هواتفها الذكية من تطبيقاته


وكالات / سما /

سدّد "فيسبوك" الجمعة ضربة قاسية لـ"هواوي" بانضمامه إلى شركات التكنولوجيا العديدة التي قطعت --كلياً أو جزئياً-- روابطها بمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة، مما يعني أنّ أيّ هاتف ذكيّ يخرج من الآن فصاعداً من مصانع العملاق الآسيوي لن يكون مثبّتاً فيه مسبقاً أيّ من تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم.

وقالت متحدّثة باسم موقع "فيسبوك" لوكالة فرانس برس إنّ الموقع "يدرس" القرارات الرسمية التي أصدرتها السلطات الأميركية بشأن هواوي و"يتّخذ الخطوات اللازمة للامتثال لها".

وأضافت شبكة التواصل التي تضمّ منصّاتها المختلفة (فيسبوك وواتساب وإنستاغرام ومسنجر) 2,7 مليار مستخدم أنّ الإجراء الذي اتّخذّته في الوقت الراهن يقضي بالتوقف عن تزويد العملاق الآسيوي بالتقنيات التي تتيح له تثبيت تطبيقات فيسبوك مسبقاً على هواتفه الذكية.

ولفتت المتحدّثة باسم فيسبوك إلى أنّ الهواتف الذكية التي سبق لهواوي وأن أنتجتها وبالتالي المثبّتة عليها هذه التطبيقات لن تتأثر بالإجراء الجديد إذ إن مالكي هذه الهواتف سيتمكنون من مواصلة استخدام هذه التطبيقات وتحديثها.

وعلى غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار فإنّ فيسبوك يتمّ تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصوله تعاوناً تكنولوجياً بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.

غير أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب حظرت في أيار/مايو على الشركات الأميركية تزويد هواوي بمكوّنات مصنوعة في الولايات المتحدة بشبهة تجسّس المجموعة الصينية لحساب بكين.

والتزاما بالحظر الأميركي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدّمة هذه الشركات غوغل التي يستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.

#فيسبوك

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

الأمير تركي الفيصل يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

الوزير السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

حسين الشيخ

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..