قرعة كأس القطاع لكرة السلة تجري في 10 الجاري

غزة / سما /

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة العاشر من حزيران الجاري موعداً لإجراء قرعة كأس القطاع في ثاني مسابقات الموسم الجاري، وذلك بمقر الاتحاد بالمدينة. كما قرر الاتحاد عقب اجتماعه الخاص لمناقشة أنشطته الصيفية إقامة مباراة سوبر القطاع في 13 من حزيران على أن يحدد مكان المباراة لاحقا.

واعتمد الاتحاد الاندية التي ارسلت كتب المشاركة في بطولة كأس القطاع الثمانية، وهي: خدمات البريج، خدمات المغازي، وخدمات رفح، وغزه الرياضي، وجمعية الشبان المسيحية، وخدمات خان يونس، وخدمات دير البلح، وشباب المغازي.