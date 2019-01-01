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رقم مميز لمحمد صلاح قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا

السبت 08 يونيو 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز لمحمد صلاح قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا


وكالات / سما /

يخوض نجم ليفربول الإنجليزي وهدافه محمد صلاح، بطولة كاس أمم أفريقيا مع منتخب مصر متسلحا برقم مميز على المستوى التهديفي.

هداف البريمييرليج موسمين متتاليين يخوض البطولة القارية التي تحتضنها مصر، وهو ثاني أفضل الهدافين التاريخيين مع منتخبات بلادهم من بين المشاركين في البطولة.

ويمتلك صلاح في رصيده 39 هدفا، بفارق 12 هدفا عن المتصدر أسمواه جيان مهاجم منتخب غانا المخضرم.

أما المركز الثالث فيحتله الجزائري إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل الإنجليزي الذي سجل 27 هدفا دوليا.

وفي المركز الرابع بين لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، لاعب بنين ستيفان سيسينون الذي سجل 21 هدفا دوليا، يليه الأوغندي إيمانويل أوكوي “20”، ثم الكاميرون فينسنت أبوبكر “19” والكونغولي ديوميرسي مبوكاني “18”.

#كأس أمم أفريقيا #محمد صلاح

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