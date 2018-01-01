لاعب غزي يرحل عن شباب الأمعري

رام الله / سما /

أعلن المدافع جلال أبو يوسف رحيله عن صفوف شباب الأمعري, عقب انتهاء الموسم الكروي بالضفة المحتلة 2018-2019.

وقال أبو يوسف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن عقده انتهى مع الأمعري رسميا, بعدما حلّ الفريق وصيفا في كأس الضفة.

وأضاف: "شكرا لكل من دعمني في النادي من إدارة ولاعبين وجمهور, أنا فخور خلال تواجدي معكم طوال الفترة الماضية".

يشار إلى أن أبو يوسف ظهر بشكل مميز مع الأمعري منذ انضمامه إليه في 2015 قادما من خدمات النصيرات, وأضحى يتطلع لخوض تجربة جديدة في دوري المحترفين.