  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لاعب غزي يرحل عن شباب الأمعري

السبت 08 يونيو 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب غزي يرحل عن شباب الأمعري


رام الله / سما /

أعلن المدافع جلال أبو يوسف رحيله عن صفوف شباب الأمعري, عقب انتهاء الموسم الكروي بالضفة المحتلة 2018-2019.

وقال أبو يوسف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن عقده انتهى مع الأمعري رسميا, بعدما حلّ الفريق وصيفا في كأس الضفة.

وأضاف: "شكرا لكل من دعمني في النادي من إدارة ولاعبين وجمهور, أنا فخور خلال تواجدي معكم طوال الفترة الماضية".

يشار إلى أن أبو يوسف ظهر بشكل مميز مع الأمعري منذ انضمامه إليه في 2015 قادما من خدمات النصيرات, وأضحى يتطلع لخوض تجربة جديدة في دوري المحترفين.

#جلال أبو يوسف

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

فيديو.. الاحتلال يزعم : إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء

مصدر : واشنطن تتراجع عن تسليم الأشقر لإسرائيل

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف

للمرة الأولى منذ 75 عام.. غوتيرش: ميثاق وقيم الأمم المتحدة مهددة!

الأخبار الرئيسية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

حماس وسوريا

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

حماس

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة ونتنياهو لن يشن حربا عشية الانتخابات والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!