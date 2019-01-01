رسمياً .. مانشستر يونايتد يتعاقد مع دانيال جيمس

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع دانيال جيمس من صفوف سوانزي سيتي.

وتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق رسمي مع مسؤولي سوانزي سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاماً مقابل مبلغ قيمته 17 مليون جنيه إسترليني.

ويتميز اللاعب الدولي الويلزي في قدرته على اللعب في الجهة اليسرى والجهة الأمامية وخلف المهاجمين ، وهو يعتبر أول صفقات في الانتقالات الصيفية بقيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

وارتبط دانيال جيمس بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الصيف الجاري مثل موناكو، إيفرتون وليستر سيتي ، لكن اللاعب الشاب قرر قبول عرض مانشستر يونايتد بعد دراسة جميع العروض.

واشتعل الصراع للحصول على نجم سوانزي سيتي خلال هذا الموسم بعد مستواه الفني والبدني في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث أحرز أربعة أهداف بالإضافة لصناعة تسع تمريرات حاسمة.

وحصل دانيال جيمس على تصريح لمغادرة معسكر منتخب ويلز لاستكمال عملية انتقاله إلى مانشستر يونايتد ، حيث خضع للفحوص الطبية الإلزامية في مانشستر وفقاً لما أكده الموقع الرسمي.