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بوفون يتلقى عرضاً للعب في برشلونة الموسم القادم !

السبت 08 يونيو 2019 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوفون يتلقى عرضاً للعب في برشلونة الموسم القادم !


وكالات / سما /

أنهى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بعد عام واحد من التوقيع معه مجاناً بعد رحيله عن يوفنتوس ، والآن يستعد “جيجي” لبدء مرحلة جديدة.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” عن وجود عروض على طاولة جيانلويجي بوفون ، ويفكر الآن في اختيار واحد منها ، والعروض قادمة من جميع أنحاء العالم.

وكانت المفاجأة التي تحدثت عنها القناة التلفزيونية الإيطالية تتضمن عرضاً من برشلونة الإسباني للتوقيع مع بوفون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب برشلونة في التوقيع مع بوفون ليكون بديلاً للألماني مارك أندريه تير شتيجن ، مع الرحيل المتوقع للهولندي ياسبر سيليسن ، بعد إعلان الأخير رغبته بخوض دقائق لعب أكثر.

ويتم تقسيم حراس المرمى في برشلونة خلال السنوات الأخيرة بمنح الحارس الأول فرصة قيادة الفريق في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا ، وإعطاء الحارس البديل فرصة المشاركة في كأس الملك.

وأضاف المصدر إن بوفون لا ينوي الاعتزال ، وينظر للسوق بكل جدية ، لكنه سيأخذ بعض الوقت قبل اختيار وجهته القادمة ، حيث تلقى عروضاً من نادي فلومينينسي البرازيلي ببجانب اهتمام من أندية صينية وتركية.

#بوفون #برشلونة

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