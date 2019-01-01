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"كهرباء القدس" تنفي دفعها أي تعويضات للمستوطنين

السبت 08 يونيو 2019 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء القدس" تنفي دفعها أي تعويضات للمستوطنين


القدس المحتلة / سما /

نفت شركة كهرباء محافظة القدس توصلها لأي اتفاق مع محكمة الاحتلال لدفع "تعويضات" بقيمة 13 مليون شيقل، للمستوطنين في مدينة القدس كتعويض من الشركة عن سوء الخدمة، ونقص الطاقة الكهربائية، وطريقة الجباية.

وأكدت الشركة، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن الأنباء التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية تماما عن الصحة، وغير دقيق، تم نقلها عن صحيفة يمينية تابعة للمستوطنين، مطالبة وسائل الاعلام "بتوخي الدقة والحذر في تناول مثل هذه الأخبار التي ينشرها المستوطنون لأهداف سياسية معروفة".

وأوضحت الشركة أنها خلال السنوات الماضية خاضت معارك قانونية مع المستوطنين بعد رفعهم قضايا ضد الشركة للمطالبة بالحصول على خدمة التيار الكهربائي من شركة كهرباء "إسرائيل" بدلا من "كهرباء القدس".

وكانت صحيفة "مكور ريشون" العبرية ذكرت امس الجمعة أن "شرك كهرباء القدس" دفعت 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين في شرقي المدينة المقدسة.

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