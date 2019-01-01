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المشروبات الكحولية ستباع في مناطق المشجعين خلال مونديال قطر

السبت 08 يونيو 2019 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المشروبات الكحولية ستباع في مناطق المشجعين خلال مونديال قطر


وكالات

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، حسن الذوادي، عن مسألة بيع المشروبات الكحولية خلال مونديال قطر.

وقال الذوادي خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة في بعض مناطق المشجعين (الفان زون)، وليس في المناطق العامة.

كما أكد الذوادي سعي قطر للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا 2018، والذي اعترف به "الفيفا" كأفضل وأنجح مونديال في التاريخ.

وانطلقت يوم الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، ويبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

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