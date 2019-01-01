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توقعات بتعيين نتنياهو لستة وزراء إسرائيليين جدد

السبت 08 يونيو 2019 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بتعيين نتنياهو لستة وزراء إسرائيليين جدد


القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" الرسمية انه من المتوقع ان يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء جولة واسعة من التعيينات والتي سيعين خلالها ستة وزراء جدد بعد تعيينه لأمير اوحانا وزيرا للقضاء هذا الأسبوع.

وذكرت "كان" انه من غير الواضح متى سيتم استكمال جولة التعيينات الحالية. ومن التعيينات المرتقبة، تعيين النائب رافي بيرتس (تحالف أحزاب اليمين) وزيرا للتعليم، وتعيين بتسلئيل سموتريش (تحالف أحزاب اليمين) وزيرا للمواصلات.

ووفقا للتقرير فإن نتنياهو مهتم بتعيين أربعة نواب آخرين وزراء وهم : تسيبي حوتوفيلي، نير بركات، يوآف كيش، ودودي امسالم. ومن المتوقع تعيينهم في وزارات الإسكان والبناء، ووزارة الزراعة.

كما ان نتنياهو مهتم بتعيين بدائل لأيوب قرا وجلعاد اردان، لكن ليس من الواضح ان كان يمكن تعيينهما كسفراء-وتأخر القرار ناجم عن مراجعة قضائية تجري حاليا. ومن المتوقع ان تستبدل وزيرة الثقافة الحالية ميري ريغف اردان في وزارة الامن الداخلي.

وعلى صعيد متصل، يشار الى ان وزراء في الليكود غاضبون من تعيين أمير اوحانا وزيرا للقضاء، ويعتبرون التعيين تجاهلا لأعضاء الكنيست الاقدم منه. فيما صرح مسؤولون بالليكود ان "اوحانا هو تعيين واضح لـ-بلفور-، أي انه من عائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو". 

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