  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الرئيس يمنح الشاب صابر مراد وسام الشجاعة

السبت 08 يونيو 2019 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح الشاب صابر مراد وسام الشجاعة


رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس امس، الشاب الفلسطيني البطل صابر مراد، مهنئا بسلامته، ومشيدا بشجاعته وتصديه للإرهابي منفذ الاعتداء، الأمر الذي حال دون وقوع انفجار كاد أن يودي بحياة الكثير من الأبرياء في مدينة طرابلس اللبنانية.

وأشاد الرئيس، بالبطولة التي أبداها الشاب صابر مراد، والتي عرقلت حصول المزيد من القتل بين عناصر وضباط الجيش اللبناني داخل مدينة طرابلس.

وقرر الرئيس منحه وسام ميدالية الشجاعة، موعزا لسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور بالاهتمام والإشراف على علاجه، وتوفير كل ما يحتاجه وأسرته نتيجة هذا العمل البطولي الشجاع.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

فيديو.. الاحتلال يزعم : إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء

مصدر : واشنطن تتراجع عن تسليم الأشقر لإسرائيل

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف

للمرة الأولى منذ 75 عام.. غوتيرش: ميثاق وقيم الأمم المتحدة مهددة!

الأخبار الرئيسية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

حماس وسوريا

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

حماس

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة ونتنياهو لن يشن حربا عشية الانتخابات والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!