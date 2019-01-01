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نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

السبت 08 يونيو 2019 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة


رام الله / سما /

يتوجه 76130 طالباً وطالبة، صباح اليوم السبت، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" داخل الوطن وخارجه.

وتبدأ الامتحانات، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي بمبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران الجاري.

ويتوزع الطلبة حسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

ونوهت الوزارة إلى أن أكثر من 10000 معلم سيتولون عمليات المراقبة، وأكثر من 2000 معلم سيتولون عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، إذ تم الانتهاء من كافة التجهيزات لبدء عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان.

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