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حالة الطقس: أجواء معتدلة

السبت 08 يونيو 2019 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء معتدلة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء : يكون الجو حاراً الى حار شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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