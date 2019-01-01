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الوزير الفلسطيني السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

الجمعة 07 يونيو 2019 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير الفلسطيني السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة


رام الله / سما /

 طالب وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسه، بفتح ومعالجة ملف بدل السفر في مهمة الذي قال أنه يثقل كاهل الميزانية وفيه كثير من التحايل.

وقال العيسه في سلسلة تغريدات له عبر فيسبوك :" احد الملفات التي يجب ان تفتح وتعالج ملف بدل السفر في مهمة الذي يثقل كاهل الميزانية وفيه كثير من التحايل ، واذا فتح الملف بأثر رجعي وتم تحصيل ما صرف بغير حق ستزيد موازنة الدولة".

وأضاف العيسه :" الذي يعتقد ان من يحاربون الفساد ويتحدثون ويكتبون ، يهاجمون أشخاصا محددين هو واهم ومخطئ، نحن نظرنا عالي نرى الوطن وليس الإفراد، نحن نتحدث عن ظاهرة وعن ملفات ومواضيع ، وهدفنا تقوية وتمتين البيت الداخلي في مواجهة العدو ، وهذا يتطلب إرادة سياسية وليس فقط علاج قانوني لمواضيع متفرقة .

وتابع :" التخلص من الفساد يقصّر عمر الاحتلال ويزيد ثقة الشعب بالنضال من اجل التحرر والاستقلال وليس السكوت عن الفساد".

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