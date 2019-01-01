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اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

الجمعة 07 يونيو 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اخماد 18 حريقا اتت على اكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين


جنين / سما /

 أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم الجمعة، 18 حريقا اتت على ما يزيد عن 130 شجرة زيتون مثمر في عدة مناطق في المحافظة.

وذكر الدفاع المدني، أن أبرز هذه الحرائق كان في المنطقة الغربية للمحافظة وبالتحديد في بلدة رمانة حيث احترقت منطقة جبلية شرق البلدة واتت النيران على 100 شجرة زيتون، فيما توزعت باقي الخسائر والحرائق في بلدات وقرى اليامون والجديدة ومرج بن عامر ويعبد، وعملت طواقم الاطفاء في مراكز الدفاع المدني المنتشرة في المحافظة بإسناد من المتطوعين والاهالي، على ملاحقة السنة اللهب وعمل خطوط نار ووقف امتداد النيران والحد من اتساع رقعتها وحماية المنازل والاراضي الزراعية.

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