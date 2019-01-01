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احتراق عشرات الدونمات الزراعية غرب طوباس

الجمعة 07 يونيو 2019 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتراق عشرات الدونمات الزراعية غرب طوباس


طوباس /سما/

اتى حريق اندلع، اليوم الجمعة، على عشرات الدونمات الزراعية غرب مدينة طوباس.

وأفاد مدير الدفاع المدني في طوباس هلال حماد، بأن النيران اتت على عشرات الدونمات منها أراضي مزروعة بالمحاصيل البعلية غرب طوباس، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني بمساعدة الأهالي، سيطروا بشكل شبه كامل على الحريق.

وكانت مكبرات الصوت في المساجد قد طالبت المواطنين بالتوجه إلى المكان للمساعدة في إخماد الحريق.

يذكر أن النيران أتت على مئات الدونمات خلال الشهر الماضي، لأسباب معروفة كالتدريبات العسكرية للاحتلال، وأخرى ما تزال مجهولة.

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