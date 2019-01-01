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الامن الفلسطيني يعتقل عناصر من حزب التحرير

الجمعة 07 يونيو 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامن الفلسطيني يعتقل عناصر من حزب التحرير


رام الله / سما /

ذكر المكتب الإعلامي لحزب التحرير أنّ أجهزة الامن الفلسطينية نفذت "حملة اعتقالات ومداهمات لبيوت عناصره في مناطق مختلفة من الضفة" على إثر توزيع الحزب لبيان عقب صلاة الجمعة، هاجم فيه السلطة لما قامت به من "تفريق المسلمين في يوم العيد، وفضح تآمرها مع باقي الحكام إذعاناً لأمريكا ومحاربة للإسلام، وكشف تلاعبها بدين الناس من خلال استغلال المفتي الذي أصدر إعلانا حول العيد مخالفا لفتواه السابقة".

وقال مكتب حزب التحرير في بيان بأنّ اجهزة الامن الفلسطينية "اعتقلت لغاية الآن أكثر من 16 شابا من شبابه من محافظات رام الله وأريحا وقلقيلية وسلفيت، وما زالت تشن مداهمات لبيوت الشباب وتبحث عن آخرين في مناطق مختلفة في الخليل وقلقيلية وغيرهما لاعتقالهم وفق قوائم أعدتها لذلك".

وقال انه سيمضي في طريقه و"سيواصل التصدي لكل محاولات السلطة للتلاعب بدين المسلمين ومحاربة الإسلام وشعائره".

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