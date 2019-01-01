مكرمة رئاسية لطالبة فلسطينية من مخيم اليرموك

دمشق /سما/

سلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، اليوم الجمعة، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، الطالبة الفلسطينية لين حسين السهلي، مكرمة رئاسية ورسالة تقدير من الرئيس محمود عباس، تقديرا لحسها الوطني في رسالة التخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم والتكنولوجيا بدمشق.

وقدمت الطالبة وعائلتها الشكر للرئيس على لفتته الكريمة، وقالت إنها "ستكون حافزا في الاستمرار بالتحصيل العلمي حتى الوصول إلى الدكتوراة".

وأكدت لين برسالة التخرج انتمائها الوطني وبرئيسها المعلم الأول والداعم الحقيقي للعلم، ووجهت كلامها للرئيس "إلى من نفتخر به ونكبر به ونحبه، لقد كنت يا سيادة الرئيس عونا لي في كل مراحل حياتي العلمية".

وعبرت العائلة عن خالص الامتنان للرئيس الذي يتابع شؤون شعبنا في كل أماكن تواجده.