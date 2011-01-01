التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

دمشق /سما/

نفى التلفزيون السوري الرسمي صحة ما يتم نشره حول عودة العلاقة بين النظام السوري في دمشق وحركة حماس .

وبحسب " الوكالة الرسمية" سانا نقل التلفزيون عن مصدر إعلامي قوله أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس.

وقال المصدر إن :" موقف سورية من هذا الموضوع موقف مبدئي بني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سورية وسارت في المخطط نفسه الذي أرادته إسرائيل".على حد تعبيره

وأضاف المصدر:" وعليه فإن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سورية من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".على حد قوله

وأغلقت الحركة في أواخر عام 2011، بعد أشهر على اندلاع الأزمة السورية، مكتبها الرئيسي في العاصمة السورية دمشق، وغادر البلاد معظم رموز الحركة باستثناء رئيسها خالد مشعل، لكنه غادرها بعد فترة.

وسبق الإجراء توتر في العلاقة بين الحكومة السورية وحركة حماس، إذ اتهمت دمشق الحركة بدعم المعارضة ورفع علمها في قطاع غزة في عدة مناسبات.