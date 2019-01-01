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وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للشرق الأوسط

الجمعة 07 يونيو 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للشرق الأوسط


برلين /سما/

 يبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة زيارة للشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام.

ويستهل الوزير جولته بزيارة الأردن، ويجري بعد غد الأحد محادثات في الإمارات، تتناول عدة موضوعات من بينها الحرب في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تقود مع السعودية تحالفا عسكريا في اليمن لدعم الحكومة اليمنية في قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وفرضت الحكومة الألمانية قيودا على صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

وستكون إيران المحطة الأهم في جولة ماس يوم الاثنين المقبل، حيث يسعى إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي معها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها وزير ألماني لإيران منذ أكثر من عامين ونصف.

وكان مدير القسم السياسي في وزارة الخارجية الألمانية وأحد أهم مستشاري الوزير، ينز بلوتنر، سافر إلى طهران قبل أسبوعين للإعداد لهذه الزيارة.

وأثارت زيارة بلوتنر استياء لدى الولايات المتحدة، التي انسحبت قبل عام من الاتفاق النووي مع إيران وتضع إيران حاليا تحت ضغط عبر فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بمشقة يهدف إلى الحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية.

وكانت إيران أعلنت قبل شهر عزمها عدم الالتزام بعد الآن ببعض بنود الاتفاق.

وأمهل الرئيس الإيراني حسن روحاني شركاء الاتفاق المتبقيين، وهم الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، 60 يوما للعمل على استفادة إيران مجددًا من خفض العقوبات الذي تم التعهد به في الاتفاق.

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