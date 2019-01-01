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"يديعوت" العبرية تعلق على حالة مساحة الصيد ببحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية!

الجمعة 07 يونيو 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" العبرية تعلق على حالة مساحة الصيد ببحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية!


غزة / سما /

علقت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم الجمعة، على حالة بحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية.

وبحسب الصحيفة، هكذا تبدو حالة البحر خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة:
25.3 - إغلاق منطقة الصيد
1.4 - فتح وتوسيع إلى 15 ميل
30.4 - تقليص إلى 6 أميال
4.5 - إغلاق منطقة الصيد
10.5 - فتح حتى 12 ميل
21.5 - توسيع إلى 15 ميل
23.5 - تقليص إلى 10 أميال 
26.5 - توسيع إلى 15 ميل
29.5 - تقليص إلى 10 أميال 
4.6 - توسيع إلى 15 ميل
5.6 - تقليص إلى 10 أميال

ويشهد قطاع غزة منذ 12 عام حصار اسرائيلي خانق على المعابر والبحر والمزارع عملت على تدهور الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة في أوساط الشباب و الفقر وزيادرة الهجرة من القطاع باتجاه بلاد اوروبا.

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