"يديعوت" العبرية تعلق على حالة مساحة الصيد ببحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية!

غزة / سما /
علقت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم الجمعة، على حالة بحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية.
وبحسب الصحيفة، هكذا تبدو حالة البحر خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة:
25.3 - إغلاق منطقة الصيد
1.4 - فتح وتوسيع إلى 15 ميل
30.4 - تقليص إلى 6 أميال
4.5 - إغلاق منطقة الصيد
10.5 - فتح حتى 12 ميل
21.5 - توسيع إلى 15 ميل
23.5 - تقليص إلى 10 أميال
26.5 - توسيع إلى 15 ميل
29.5 - تقليص إلى 10 أميال
4.6 - توسيع إلى 15 ميل
5.6 - تقليص إلى 10 أميال
ويشهد قطاع غزة منذ 12 عام حصار اسرائيلي خانق على المعابر والبحر والمزارع عملت على تدهور الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة في أوساط الشباب و الفقر وزيادرة الهجرة من القطاع باتجاه بلاد اوروبا.