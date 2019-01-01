"يديعوت" العبرية تعلق على حالة مساحة الصيد ببحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية!

غزة / سما /

علقت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم الجمعة، على حالة بحر قطاع غزة خلال الاشهر الماضية.

وبحسب الصحيفة، هكذا تبدو حالة البحر خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة:

25.3 - إغلاق منطقة الصيد

1.4 - فتح وتوسيع إلى 15 ميل

30.4 - تقليص إلى 6 أميال

4.5 - إغلاق منطقة الصيد

10.5 - فتح حتى 12 ميل

21.5 - توسيع إلى 15 ميل

23.5 - تقليص إلى 10 أميال

26.5 - توسيع إلى 15 ميل

29.5 - تقليص إلى 10 أميال

4.6 - توسيع إلى 15 ميل

5.6 - تقليص إلى 10 أميال

ويشهد قطاع غزة منذ 12 عام حصار اسرائيلي خانق على المعابر والبحر والمزارع عملت على تدهور الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة في أوساط الشباب و الفقر وزيادرة الهجرة من القطاع باتجاه بلاد اوروبا.