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اعتقال شاب بزعم خطف سلاح شرطي اسرائيلي في حورة

الجمعة 07 يونيو 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شاب بزعم خطف سلاح شرطي اسرائيلي في حورة


حورة /سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، عدد من الشبان بقرية حورة في منطقة النقب، للاشتباه بإقدام أحدهم على "سرقة سلاح" شرطي.

وادعت الشرطة في بيان مقتضب صدر عنها، أن قوات كبيرة من عناصرها اقتحمت القرية لفض شجار نشب بين شبان في حورة.

وتابعت أنه "خلال عملية فض الشجار تعرضت قوات الشرطة للرشق بالحجارة من قبل الشبان المتجمهرة في مكان الشجار، وقام أحد الأشخاص بالاستيلاء على سلاح أحد أفراد الشرطة.

وأعلنت الشرطة اعتقال عدد من الشبان بينهم شخص يشتبه بالاعتداء على شرطي إسرائيلية وسرقة سلاحه.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصادر بالشرطة أنها لم تنجح بعد في العثور على السلاح المفقود، مشيرة إلى أن أحد الشخصيات الاعتبارية في القرية يبذل جهودا لإعادة السلاح المسروق.

وأفادت الشرطة بأنها عززت من تواجدها في المنطقة واستدعت قوات إضافية، وأضافت أنها ستتواجد في المنطقة "طالما كان ذلك ضروريًا"، بدعوى "الحفاظ على سلامة المواطنين".

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