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جرائم الاحتلال بحق الاسرى تأخذ "منحنى خطير جدا"

الجمعة 07 يونيو 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرائم الاحتلال بحق الاسرى تأخذ "منحنى خطير جدا"


رام الله / سما /

قالت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين "تأخذ منحنى خطير جدا وغير مسبوق". 

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم،  أن "الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تأخذ منحنى خطير جدا وغير مسبوق، بهدف تفريغهم من محتواهم الوطني والإنساني، وخلق حياة يومية لهم في غاية التعقيد". 

وتابعت: "الاحتلال الإسرائيلي يجند كل طاقاته لخلق واقع جديد في سجونه ومعتقلاته". 

ولفتت إلى أن إسرائيل "تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم، حتى أن ذلك أصبح مساحة تنافسية بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين". 

وأشار البيان إلى أن السجون الإسرائيلية "تشهد يوميا اقتحامات، كما أنه يتم نقل عدد كبير من المعتقلين من سجن لآخر". 

وذكر أن إسرائيل "لا ترغب في مشاهدة أي نوع من الاستقرار في صفوف الحركة الأسيرة".

ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل، منهم 45 امرأة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و1800 مريض من ضمنهم 700 بحاجة لعلاج دائم ومتابعة طبية. 

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