إصابة شاب برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، والتي رفعت شعارات احياء ذكرى النكسة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب في قدمه، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.