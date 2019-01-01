تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

غزة / سما /

أصدرت مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين في محافظة شمال قطاع غزة، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة "الانجاز" 2019 ، الذين يستعدون لتقديم الامتحانات المزمع عقده يوم غد السبت في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة).

ويتوجه 76 الف طالب سيتوجهون صباح يوم غد السبت المقبل لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية الخمس خارج الوطن.

وبحسب مدير المدرسة مازن يوسف غباين فإن التعليمات تشمل التالي.

يبدأ الامتحان الساعة التاسعة وعليك الحضور إلى القاعة قبل نصف ساعة من بدء الامتحان

اصطحاب الهوية ورقم الجلوس

كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص له في دفتر الإجابة .

اقرأ تعليمات ورقة الأسئلة قبل البدء بالحل .

الحل باللون الأزرق الجاف فقط ويجب أن يكون معك قلم احتياط

ترك الجوال في البيت وعدم حمله في اللجنة بالمطلق حتى لو كان مقفل

امتحان التربية الإسلامية الجغرافيا والعلوم الحياتية سيشتمل على 40 فقرة اختيار من متعدد وسيكون 3 نماذج امتحان في القاعة ( أ * ب * ج ) وعليك عدم كتابة اسمك على ورقة الأسئلة لأنه سيتم تدبيسها في دفتر الإجابة أيضا كتابة نوع الأسئلة المراد الإجابة عليها ( أ* ب * ج ) أعلى دفتر الإجابة في المكان المخصص لها

الالتزام بتعليمات ضبط الامتحان وعدم محاولة الغش أو إثارة الفوضى في اللجنة .

التأكد من حل الاختيار من متعدد في المكان المخصص له في دفتر الإجابة قبل تسليم الدفتر للمراقب

في حال أردت تعديل إجابة سؤال اختيار من متعدد ، اشطب الإجابة واكتب الإجابة الجديدة في داخل النموذج المخصص لها بوضع ( × ) وتوضيح الإجابة بجانب رقم السؤال للتأكيد

لا تبدأ بتفريغ الإجابات لأسئلة الاختيار من متعدد في المكان المخصص لها إلا بعد التأكد من إجابتك

قبل تسليم دفتر الإجابة راجع وتأكد من حل جميع الأسئلة المطلوبة.