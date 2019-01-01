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الرئيس عباس يمنح الشاب مراد وسام الشجاعة لتصديه لمنفذ عملية ضد الجيش اللبناني

الجمعة 07 يونيو 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يمنح الشاب مراد وسام الشجاعة لتصديه لمنفذ عملية ضد الجيش اللبناني


رام الله / سما /

 هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشاب الفلسطيني البطل صابر مراد، مهنئا بسلامته، ومشيدا بشجاعته وتصديه للإرهابي منفذ الاعتداء، الأمر الذي حال دون وقوع انفجار كاد أن يودي بحياة الكثير من الأبرياء في مدينة طرابلس اللبنانية.

وأشاد الرئيس، بالبطولة التي أبداها الشاب صابر مراد، والتي عرقلت حصول المزيد من القتل بين عناصر وضباط الجيش اللبناني داخل مدينة طرابلس.

وقرر الرئيس منحه وسام ميدالية الشجاعة، موعزا لسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور بالاهتمام والإشراف على علاجه، وتوفير كل ما يحتاجه وأسرته نتيجة هذا العمل البطولي الشجاع.

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