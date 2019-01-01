الوزير العسيلي ينقل رسالة من اشتيه الى روسيا

موسكو /سما/

نقل خالد العسيلي وزير الاقتصاد ، اليوم الجمعة، رسالة من رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى روسيا، خلال لقائه بوزير العمل الروسي رئيس اللجنة الحكومية المشتركة عن الجانب الروسي مكسيم توبيلين.

وبحث العسيلي خلال اللقاء على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، سيما على الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياحة والاستثمار.

ونقل العسيلي تحيات الرئيس محمود عباس لروسيا حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والازدهار، وكذلك رسالة من رئيس الوزراء التي تضمنت عمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية وشعبيهما، وآفاق إطلاقها في مدارات جديدة من التعاون والشراكة.

وأطلع العسيلي الوزير الروسي خلال اللقاء الذي جرى بينهما في موسكو، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والممارسات الإسرائيلية التي تشكل خرقا لكافة الاتفاقات والأعراف الدولية، بما في ذلك المقاصة، وكذلك الإجراءات الأميركية التي تجسد خرقا سافرا للقوانين والأعراف الدولية. وفقا لوكالة الانباء الرسمية

بدوره، أكد توبيلين دعم موسكو لنهج الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية، ودعم روسيا المبدئي والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى تجسيد تطلعاته، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين.

وأعرب عن استعداد روسيا لتكريس وتطوير أشكال التعاون في كافة المجالات انطلاقا من رؤية الرئيسين عباس وفلاديمير بوتين، والاتفاقات الموقعة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى استكمال التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، التي من المزمع عقدها في موسكو في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الوزير العسيلي يرأس وفدا فلسطينيا من القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الجديدة، أجرى على هامش المنتدى، عدة مباحثات من أبرزها مع نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والسياحة والاتصالات في صربيا راسم ليايتش، التي تضمنت تطوير وتفعيل التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد.