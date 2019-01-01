  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوخافي يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة :" نفضّل منح التسوية مع الفصائل فرصة "

الجمعة 07 يونيو 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة :" نفضّل منح التسوية مع الفصائل فرصة "


القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صباح اليوم الجمعة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف قطاع غزة للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه قبل أشهر.

وذكرت القناة "13" العبرية أن اللقاء كان من المفترض عقده قبل عدة أسابيع إلا أنه تأجل لازدحام جدول أعمال كوخافي.

وشمل اللقاء وضع رؤساء الغلاف في صورة الأوضاع العسكرية على جبهة قطاع غزة وكذلك تم التطرق إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، قال كوخافي "يجب ألا يستمر "إرهاب البالونات"، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل. وتسبب هذه البالونات حرائق في الحقول الزراعية، ألحقت أضرار جسيمة، وخسائر مادية. 

 وتطرق كوخافي أيضا، إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن "انخفاض إطلاق البالونات وانخفاض عدد حوادث العنف على السياج لم يأتِ من فراغ". 

وأضاف "نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونا)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي"، مشيرا إلى انخفاض عدد حوادث "العنف" .

وتابع "نفضّل منح ذلك (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع".  

#كوخافي #مستوطنات #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: نتنياهو كاذب وما يحدث عار في جبيننا وهذا ما تم النقاش فيه مع حماس والمصريين

اشتية يوجه رسالة هامة للشعب الفلسطيني حول الازمة المالية التي تمر بها السلطة

شاب يقتل عمته طعناً ويصيب والده بجراح في الزاوية غرب سلفيت

بالصور والفيديو.. مواطنون يعتدون على فني أشعة في مستشفى حكومي بالخليل

عرض الليكود لشاكيد : حقيبة وزارية مقابل إقناع ليبرمان

شرطي يعترف بأن أبو القيعان لم يهدد أحدا لدى استشهاده

جيش الاحتلال يزعم إطلاق قذائف من سورية باتجاه الجولان

الأخبار الرئيسية

حماس

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة ونتنياهو لن يشن حربا عشية الانتخابات والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

الاشقر

مصدر : واشنطن تتراجع عن تسليم الأشقر لإسرائيل

فيديو.. الاحتلال يزعم : إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء

17672

أمريكا تطلب من إسرائيل الاستعداد لتلقي صواريخ من ثلاث جبهات

إعادة تقديم مشروع قانون أميركي يُخصص 50 مليون دولار سنوياً للفلسطينيين