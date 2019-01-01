كوخافي يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة :" نفضّل منح التسوية مع الفصائل فرصة "

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صباح اليوم الجمعة مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف قطاع غزة للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه قبل أشهر.

وذكرت القناة "13" العبرية أن اللقاء كان من المفترض عقده قبل عدة أسابيع إلا أنه تأجل لازدحام جدول أعمال كوخافي.

وشمل اللقاء وضع رؤساء الغلاف في صورة الأوضاع العسكرية على جبهة قطاع غزة وكذلك تم التطرق إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، قال كوخافي "يجب ألا يستمر "إرهاب البالونات"، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل. وتسبب هذه البالونات حرائق في الحقول الزراعية، ألحقت أضرار جسيمة، وخسائر مادية.

وتطرق كوخافي أيضا، إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن "انخفاض إطلاق البالونات وانخفاض عدد حوادث العنف على السياج لم يأتِ من فراغ".

وأضاف "نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونا)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي"، مشيرا إلى انخفاض عدد حوادث "العنف" .

وتابع "نفضّل منح ذلك (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع".