مصرع إسرائيلي وإصابة آخر بتحطم طائرة شمال "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

لقي إسرائيلي مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب آخر بجراح متفاوتة جراء تحطم طائرة خفيفة عند هبوطها في مجيدو شمال إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية أنّ طواقم الإسعاف قدمت عمليات إنعاش لشاب (30 عاما)، كما أنّهم استدعوا طائرة عمودية لنقل المصاب.

وأوضح في بيان اخر أنّ الطّواقم الطّبيّة أحالت لمستشفى هعيمك مُصابيْن، بينهما رجل (50 عاما) بحالة حرجة وسط عمليات الإنعاش، وآخر (50 عاما) وُصفت حالته بالمتوسطة إثر إصابات بالقسم العلويّ من جسمه.

وأضاف الناطق بلسان الشرطة أنّ قوات من الشرطة تتواجد في المكان وتعمل على التحقيق في ملابسات الحادث.