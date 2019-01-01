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اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

الجمعة 07 يونيو 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين


رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واحترقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المسيرة، ما أدى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون، وفاء للقدس والمقدسات الاسلامية، ودعما للسيد الرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن، واحياء للذكرى الـ52 للنكسة.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين، ومتضامنون اجانب.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي واطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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