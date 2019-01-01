أستراليا: قاتل آية مصاروة يعترف بجريمته

القدس المحتلة / سما /

اعترف كودي هيرمان (20 عاما)، قاتل الشابة آية مصاروة (20 عاما)، بجريمته أمام المحكمة في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم، الجمعة، وفقا لوسائل إعلام أسترالية.

ووقعت جريمة قتل مصاروة في ملبورن في بداية العام الحالي. وكانت مصاروة تدرس في جامعة في ملبورن. واعتقل هيرمان في 20 كانون الثاني/يناير الماضي بعد أربعة أيام من الجريمة.

وحسب تحقيقات الشرطة، فإن مصاروة قتلت إثر إصابتها بالرأس وأنها عانت من صدمة شديدة.

وكانت لائحة الاتهام ضد هيرمان ذكرت أنه هاجم مصاروة بعد وقت قصير من نزولها من القطار الكهربائي، ونفذ جريمته البشعة، الاعتداء الجنسي والقتل.

وقال بيان صدر عن الشرطة، حينها، أن اعتقال المشتبه به، وهو أحد سكان حي قريب من مسرح الجريمة، قد تم بعد تحقيقات مكثفة في ظروف مقتلها، والتي بدأت فور العثور على جثتها قرب محطة القطار في مدينة ملبورن.