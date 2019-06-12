الاحتلال يمدد توقيف شابين مقدسيين

القدس المحتلة / سما /

مدد قاضي "محكمة الصلح" الإسرائيلية، في جلسة سرية توقيف الشاب المقدسي ثائر جمال عسيلة (30 عاما)، حتى تاريخ 12/6/2019.

ولفتت عائلة عسيلة أن نجلها اعتقل من مكان عمله في التاسع عشر من الشهر الجاري، وحول مباشرة للتحقيق في زنازين المسكوبية بالقدس الغربية، ومنع من لقاء محاميه، وحتى اليوم لم تتضح أسباب الاعتقال والتهمة الموجهة ضده.

وأضافت العائلة أنها تمنع من حضور جلسات التمديد السرية وتمنع حتى من رؤية نجلها.

كما مدد القاضي توقيف الشاب جهاد ناصر قوس ليوم الأربعاء القادم، علما انه اعتقل في الثالث من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله بالقدس القديمة.