مصدر : واشنطن تتراجع عن تسليم الأشقر لإسرائيل

رام الله / سما /

قال مصدر فلسطيني مطلع الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت في اللحظات الأخيرة عن تسليم العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.



وفي تفاصيل الخبر، قال المصدر لـ"عربي21" طالبا عدم الكشف عن هويته، إن قاضيا بمحكمة في ولاية فيرجينيا أصدر قرارا بمنع تسليم الأشقر إلى الحكومة الإسرائيلية، ما اضطر السلطات الأمريكية إلى إعادته إلى الولايات المتحدة، وهو حاليا في سجن في ولاية فرجينيا.

وفي السياق ذاته، قالت قناة كان الإسرائيلية الجمعة، إن العالم الأشقر وصل خلال الأيام الماضية إلى مطار اللد "بن غوريون"، على متن طائرة أمريكية و "لكنه لم يخرج منها".



ونقلت القناة عن مراسلها غال برغر قوله: "خلال ساعات أقلعت الطائرة التي تقل الأشقر إلى جهة غير معلومة، ومن غير الواضح لماذا تم إحضاره أصلا للمطار"، وفق تعبيره.