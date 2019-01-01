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الخليل: الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب ويعتقل طفلا

الجمعة 07 يونيو 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على شابين بالضرب المبرح في الخليل، واعتقلت طفلا من المنطقة الجنوبية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب رعد محمد الحداد (29 عاما) من المنطقة الجنوبية في الخليل، ونقل إلى مستشفى عالية الحكومي، كما اعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمد إبراهيم أبو ماريا (19 عاما) على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ونقل إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حسين نافذ الرجبي (15 عاما) من منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة.

#الاحتلال

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